Звезда 'Великолепного века' Бурак Озчивит прилетел в Москву: ранее секс-символ Турции на украинском языке давал интервью Осадчей

Бурак Озчивит – один из самых известных турецких актеров, которого считают секс-символом и любят по всему миру – разочаровал украинских фанатов своей позицией. Звезда сериалов "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" прилетел в Москву.

В стране-террористке актер примет участие в двух концертах под названием "Музыка турецких сериалов", а также проведет фан-встречи с российскими поклонниками. В своих InstaStories Бурак обнародовал фото из самолета, оставив геолокацию "Moscow".

Между тем, пропагандистские СМИ сообщают, что Озчивит уже прибыл в Москву. Там его встречал хор с песней "Смуглянка" и хлебом-солью. Кроме того, звезду заставили выпить рюмку водки.

Сообщается, что билеты на концерты, где появится турецкий актер, уже раскупили, а их стоимость доходила до 50 тысяч рублей, то есть 20,7 тысячи гривен.

В РФ актер успевает раздавать автографы и, кажется, ничуть не беспокоится о том, что своими действиями демонстрирует поддержку агрессору, которого должен бойкотировать весь цивилизованный мир.

А еще недавно Озчивит давал интервью Екатерине Осадчей, в котором, в частности, рассказывал о своих визитах в Киев и любви к украинской столице. Более того, актер говорил некоторые слова на украинском языке.

Интервью вышло в декабре 2014 года, то есть уже после аннексии Крыма и вторжения российской армии на Донбасс. Тогда Осадчая спросила у звезды, интересуется ли он новостями из Украины, и попросила передать несколько слов поддержки украинским зрителям. Тот ответил: "Мир очень важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости из Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить".

Как писал OBOZ.UA, исполнительница главной роли в сериале "Великолепный век" Мэрьем Узерли опозорилась, устроив празднование дня рождения маленькой дочери Лили в стиле российского мультфильма "Маша и Медведь". Ребенок и его 40-летняя мать нарядились в стереотипных русских девушек с платками на голове и сарафанах. Подробности и фото – в материале.

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