Турецко-немецкая актриса, звезда известного сериала "Великолепный век" Мэрьем Узерли опозорилась, устроив празднование дня рождения маленькой дочери Лили в стиле российского мультфильма "Маша и Медведь". Ребенок и его 40-летняя мать нарядились в стереотипных российских девушек с платками на голове и в сарафанах.

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К слову, данный мультфильм признан мировыми критиками "пропагандой Путина", что не удивительно, ведь прославление русской культуры и армии можно увидеть во многих сериях мультфильма. Вероятно, Узерли решила, что ее дети с детства должны подвергаться влиянию "русского мира". Фото появились в ее Instagram.

Актриса отпраздновал 3 года младшей дочери с шариками, нарядами, тортом и даже посудой в стиле "Маши и Медведя". Интересно, что надписи на них были на английском языке, поэтому можно предположить, что они делались на заказ.

Узерли не только напялила на дочь розовый сарафан, но и заставила всех гостей вырядиться в медведей. На фото дети и взрослые позируют с искусственными ушами и игрушкой, вдохновленной российским мультфильмом, в руках.

В комментариях мгновенно откликнулись российские поклонники актрисы, которые "сначала подумали, что их глючит", а затем решили, что любовь турецкой актрисы к российскому мультфильму указывает на то, что "Роксолана была россиянкой". О реальной истории Хюррем Султан – читайте в нашем материале.

Сознательно или нет, но Мерьем Узерли выбрала один из самых плохих вариантов российских мультфильмов для своей дочери, поскольку он имеет ощутимый политический подтекст. В статье газеты Times критики предположили, что медведь – это олицетворение России, поэтому его обычно изображают добрым, понимающим и терпеливым.

Маша же, по мнению специалиста по безопасности из Букингемского университета Энтони Глиса, бывает дерзкой и невыносимой, но также и решительной. "Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней что-нибудь такое путинское", – подчеркнул эксперт.

У "Маши и Медведя" есть огромная иностранная аудитория, поэтому через мультфильм РФ удобно толкать в массы свои пропагандистские нарративы, наряжая героиню в советскую форму и прищемляя незрелым умам "величие России".

Ранее OBOZ.UA уже писал, что за турецкой актрисой уже была подмечена поддержка России. Более того, она не заявила об осуждении войны или кровавой политики Кремля, а продолжает пиарить страну-террористку.

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