Звезда украинских сериалов выйдет на паркет "Танцев со звездами". Видео

Популярный актер, звезда украинских сериалов Константин Войтенко примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Он признался, что попробовать себя в роли танцора было его давней мечтой еще с детства.

Этой новостью знаменитость поделился в своем блоге в Instagram. Он также продемонстрировал ролик, посвященный этому событию, в котором появился с длинной бородой (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"В детстве я не танцевал, а ходил в музыкальную школу. Играл на баяне, но всегда мечтал о танцах. Затем в техникуме, выступая на сцене, уже участвовал в танцевальных постановках и со временем сам стал придумывать танцы и преподавать хип-хоп детям в летнем лагере. Участие в "Танцах со звездами" для меня, во-первых, возвращение к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых – это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда. Хочу снова почувствовать мурашки по коже от танцевальных выступлений. Хочу удивлять зрителей и судей", – высказался актер по этому поводу.

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Кроме того, Войтенко бросил вызов украинскому певцу KADNAY, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, пока остается неизвестным.

Коротко о знаменитости:

Константин Войтенко – украинский актер театра и кино. В 2011 году окончил актерское отделение Киевского государственного театрального института им. И. К. Карпенко-Карого. Принимал участие в популярном телевизионном талант-шоу "Украина слезам не верит". С 2012 года работает актером в Киевском новом драматическом театре на Печерске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Джамала удивила поклонников неожиданной новостью – она примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Артистка решила сообщить об этом креативно, исполнив зажигательный танец. Победительница Евровидения была в ярком наряде: фиолетовые штаны и топ с бахромой, а также массивные украшения.