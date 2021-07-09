Победительница Евровидения стала первой участницей нового сезона "Танцев со звездами"

Украинская певица Джамала удивила поклонников неожиданной новостью – она примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Артистка решила сообщить об этом креативно, исполнив зажигательный танец.

Соответствующий ролик появился на странице знаменитости в Instagram. Победительница Евровидения была в ярком наряде: фиолетовые штаны и топ с бахромой, а также массивные украшения (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Джамала исполнила танец в домашней обстановке под быструю музыку. Кроме того, она отметила, что никогда не занималась хореографией профессионально, но сейчас она готова попробовать себя в новой роли.

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"Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят – я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело", – написала она в своем посте.

Исполнительница передала эстафету #танціззіркамиchallenge вокалисту группы "ТНМК" Олегу Михайлюте, также известному как Фагот.

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Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила своего младшего сына Селима. Сейчас артистка открыто показывает мальчика, хотя раньше тщательно скрывала его лицо.