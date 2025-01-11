'Слова можно легко перекрутить': победительница 'Холостяка 13' ответила на хейт из-за позиции относительно русского языка

Победительница 13 сезона реалити-шоу свиданий "Холостяк" Инна Белень ответила на хейт, с которым столкнулась из-за своей позиции относительно языкового вопроса. В интервью Славе Демину волонтер отметила: не понимает людей, которые сильно давят на русскоязычных украинцев, ведь большинство из них почти всю свою жизнь находились в окружении, где преобладал язык страны-агрессора. По мнению девушки, таким гражданам нашей страны нужно дать немало времени, чтобы они смогли перейти на соловьиный.

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Однако с этим мнением согласились далеко не все украинцы, более того, высказался против подобной точки зрения и избранник волонтера, ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. В ответ на весь негатив Белень вышла на связь в своем Instagram и отметила, что ее слова восприняли не так, как она хотела.

"Сегодня я увидела, как легко можно перекрутить чьи-то слова и создать волну агрессии. То, что я пыталась донести, было искажено и теперь это стало основанием для несправедливых нападений. Я всегда выступаю за украинский язык и поддерживаю его развитие. Однако любые идеи, даже правильные, не должны внедряться через осуждение или принуждение. Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает", – объяснила волонтер.

Также Инна Белень призналась: ей было действительно неприятно, когда Александр Будько "вынес на публику" недоразумение, что возникло между ними. Как отметила девушка в своем Telegram-канале, она всегда считала, что когда люди находятся в отношениях, то должны поддерживать друг друга и защищать, а не разжигать публично ссоры. По мнению волонтера, для "Терена" она является тем человеком, которому он всегда может довериться, однако после этой ситуации не испытывает подобного от общественного деятеля.

"Сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело и я чувствую себя незащищенной. Под его постом собралось много агрессии и негативных комментариев, которых до этого не было. Это меня сильно поразило", – добавила девушка.

Напомним, после того, как Инна Белень высказала свое мнение по поводу русского языка, ветеран русско-украинской войны Александр Будько отметил, что был сильно поражен позицией своей девушки. По словам общественного деятеля, язык для него всегда был важным символом и частью личности, поэтому он по-настоящему озадачен точкой зрения волонтера.

В скандал вмешалась и дочь языковеда Ирины Фарион – София Семчишин. Она лично поблагодарила "Терена" за защиту Родины и несокрушимую позицию.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Терен" рассказал, на какое телешоу пошел после "Холостяка".

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