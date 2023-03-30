Могут произнести ''шубовснути'': пять голливудских звезд, которые выучили украинский язык. Фото

Необязательно иметь украинское происхождение, чтобы владеть нашим государственным языком. Это доказывают герои сегодняшней подборки, такие как Миша Коллинз и Тимоти Снайдер. Знаменитости искренне гордятся храбростью каждого из нас и могут на украинском языке сказать нам об этом.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию голливудских звезд, знающих украинский язык. Они не раз демонстрировали свои знания, удивляя поклонников. Селебрити читают стихи, поют песни и поддерживают жителей нашей страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вера Фармига

49-летняя американская актриса Вера Фармига родилась в семье иммигрантов из Украины. Знаменитость до 6 лет говорила исключительно на украинском языке и была воспитана в островной украинско-американской общине в Эрвингтоне. Однажды Фармига зачитала стих Василия Симоненко в оригинале. На своей странице в Instagram селебрити опубликовала видео, продекламировав произведение под названием "Люди – прекрасні".

Кэтрин Винник

Предки канадской актрисы Кэтрин Винник (настоящее имя – Екатерина-Анна Винницкая) родом из Галиции. Селебрити выросла в семье представителей украинской диаспоры в Канаде и до 8 лет разговаривала на украинском языке. Поэтому знаменитость, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги", может произнести самые сложные украинские слова.

Тимоти Снайдер

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, который, к слову, стал послом благотворительной платформы UNITED24, прекрасно владеет украинским языком. Он записывает на английском для иностранцев обучающие видео об истории Украины, которую изучает уже более 25 лет. В недавнем интервью, на вопрос: "Когда закончится война?", он дал ответ на нашем государственном языке.

Милла Йовович

Известная актриса и модель Йовович родилась в Киеве. Когда девочке было 5 лет, семья переехала и обосновалась в США. Несмотря на это, Милла гордится своими корнями и до сих пор помнит украинский язык. Звезда кинематографа слушает украинские песни и сама их исполняет.

Миша Коллинз

Американский актер и режиссер Миша Коллинз (настоящее имя – Дмитрий Типпенс Крашник) наиболее известный благодаря роли Кастиэля в мистическом сериале "Сверхъестественное". Он с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживает наш народ и записывает видеообращения на украинском языке. Данные поступки артиста приводят в восторг многих его фанатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие мировые знаменитости имеют украинские корни, знают наши традиции и какой на вкус борщ. Они активно помогают нашему государству в противостоянии оккупантам. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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