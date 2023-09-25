Звезда 'Сватов', который оскандалился заявлениями об Украине, обнародовал впечатляющие детали закулисья сериала: было стыдно

Российский актор Анатолий Васильев, сыгравший одну из главных ролей в четырех сезонах сериала "Сваты", рассказал, что происходило на съемочной площадке проекта, когда выключались камеры.

Артист говорит, что его коллег совсем не волновало, что их работа только "под пиво хорошо идет". Об этом актер рассказал в интервью изданию "АиФ".

К слову, пять лет назад Анатолий Васильев был внесен в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины – он незаконно посещал оккупированные полуостров Крым с представлением. Актер, комментируя это решение, заявил, что Крым – российский, и "об этом разговора быть не может никогда и ни с кем".

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Актер оскандалился и другими заявлениями об Украине. В частности, рассказывал СМИ, что когда снимался в "Сватах", "в стране было все спокойно". А потом "появились тревожные звоночки": "Когда Украине начали помогать западные люди, туда пошли другие деньги, с помощью которых начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России".

В свежем интервью артист жалуется на "большое творческое недовольство" от "Сватов" и считает, что можно было сделать сериал гораздо лучше. А не удалось, дескать, потому что его российским коллегам это было неинтересно.

"Я не раз предлагал коллегам по "Сватам" Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии глубже. Тогда это интересно, тогда можно всю жизнь положить на это. Но на мои призывы никто не реагировал. А если "раз, два, хо-хо-хо, поржали" – тогда мне это неинтересно", – делится подробностями закулисья актер.

Васильев говорит, что один зритель однажды сказал ему, что "Сваты" смотрит исключительно "под пивко": "Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало – что их работа "под пиво хорошо идет". Хоть бы что, лишь бы смотрели. К Федору Добронравову я даже подходить не стал. Думаю, мой коллега сказал бы тому зрителю, что под пивко смотрит "Сватов": "А, давай, ясно!"

Досталось от Васильева и лично Артемьевой, сыгравшей в сериале его жену Ольгу: "Людмила шарахала людей так, что к ней подойти было нельзя. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал. И зачем такой срыв, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимой актрисе, женщине… И вдруг такое отношение к зрителям… Я это вообще ненавижу. Каждый раз не мог понять: такой ответ – откуда он, почему? Что там не любить в нашем народе?"

Ранее OBOZREVATEL писал, куда исчезла звезда "Сватов" Артемьева и что она говорила о войне в Украине.

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