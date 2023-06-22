Звезда 'Сплетницы' и 'Крика' Келли Разерфорд надела на светское мероприятие пиджак от украинского бренда. Фото

Известная американская актриса Келли Разерфорд, которую зрители могут знать по роли Лили ван дер Вудсен в культовом сериале "Сплетница", а также фильмам "Крик-3", и мыльной опере "Мелроуз Плейс", посетила светское мероприятие Raffaello Summer Day. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала жакет от популярного украинского бренда Gasanova.

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Об этом на своей странице в Instagram рассказала владелица бренда, дизайнер родом из Донецка Эльвира Гасанова. OBOZREVATEL собрал снимки Разерфорд с мероприятия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Так горжусь! Это большая честь! Спасибо, что выбираете нас", – написала дизайнер под кадрами звезды.

Так, актриса выбрала элегантный белоснежный жакет оверсайз кроя. Изюминка изделия – украшенные стразами лацканы. Его Разерфорд стилизовала с шелковым платьем в цвет длины макси. На ногах знаменитости можно рассмотреть белые босоножки на невысоком каблуке.

Мерцающий воротник пиджака дополняли аккуратные круглые серьги, украшение на шее, а также серебряная лаконичная сумка.

Отметим, это не первый раз, когда актриса выбирает одежду от украинского производителя. Так, в марте этого года Разерфорд вышла в свет в роскошном платье-вышиванке нашего бренда Yuliya Magdych. Цена наряда, в котором звезда посетила благотворительный вечер в Палм-Бич, составляет более 102 тыс. грн ($2660). Посмотреть фото можно в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес показалась на съемках третьего сезона сериала "Убийства в одном здании". Звезду заметили в трендовом кожаном тренче. Как оказалось, это вещь от популярного украинского бренда Olēnich, создателем которого является дизайнер из Одессы Яна Оленич.

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