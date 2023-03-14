Звезда ''Сплетницы'' вышла в свет в платье-вышиванке украинского бренда за 102 тыс. грн

Американская актриса Келли Разерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", вышла в свет в роскошном платье-вышиванке украинского бренда Yuliya Magdych. Цена наряда, в котором звезда посетила благотворительный вечер в Палм-Бич, составляет более 102 тыс. грн ($2660).

Видео дня

Фотографию с мероприятия артистка опубликовала в Instagram. Украинцы в комментариях поблагодарили знаменитость за такой жест поддержки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Келли Разерфорд выбрала для себя свободное платье макси длины с вышитыми белыми цветами. На официальном сайте бренда его цена – 102 тыс. грн.

В описании к роскошному наряду сказано, что 3D вышивка создана по мотивам украинских аутентичных узоров. Платье производится в Украине, а на его создание уходит не менее 72 часов.

Келли Разерфорд дополнила платье лаконичными белыми туфлями. Следует заметить, что наряд от украинского бренда знаменитость одела на мероприятие, посвященное борьбе со СПИДом.

На американский рынок Yuliya Magdych вышла много лет назад. Ее модели часто появляются на местных звездах. Но и украинские знаменитости любят отечественный бренд. В частности, певицы Тина Кароль и Джамала.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королева Нидерландов также надела вышиванку, расшитую украинским аутентичным орнаментом. Подробнее о ее образе – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!