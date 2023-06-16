Звезда 'Слуги народа' и 'Коли ми вдома' встала на защиту 'хороших русских': они страдают больше, чем мы

Популярная украинская актриса Екатерина Кистень неожиданно встала на защиту так называемых "хороших русских". Звезда сериалов "Слуга народа", "Сваты", "Коли ми вдома" и других после полномасштабного вторжения перебралась в Стокгольм, Швеция, где проживает много россиян. Артистка призналась, что общается с многими из них и даже испытывает к ним сострадание.

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Звезда считает, что россияне, которые выехали из страны-террористки и осудили ее действия, сейчас страдают больше чем украинцы, которые также находятся за границей. Комментарии на этот счет прозвучали от Кистень в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

"Находясь в Стокгольме, Швеции, я много общаюсь с людьми, которые именно из России. Давно переехали. Корабль между Стокгольмом и Санкт-Петербургом часто ездил, поэтому здесь больше россиян, чем украинцев. Хотя сейчас уже украинцы сравнялись, приехали. Я скажу, что это именно вот "хорошие русские". Они здесь страдают больше, чем мы, потому что это их касается больше, чем других. Они все несут внутреннюю ответственность, все включились в эту гуманитарную работу. Я просто вижу постоянно эти глаза и не могу подойти к человеку и сказать "Эй ты, русский?". Я на таком вот уровне человеческом не могу", – высказалась Кистень.

Актриса не стала отвечать на вопрос, будет ли она сниматься с коллегами из России после окончания войны. При этом заверила, что уважает тех российских артистов, которые выступают против путинского режима. Также Кистень добавила, что понимает, почему антивоенно настроенные граждане страны-агрессора не выходили на митинги против вторжения в Украину.

"Я очень уважаю именно тех коллег-россиян, которые выехали, которые не поддерживают, которые высказывают свою четкую позицию... Но я никого не могу об этом просить, потому что мы это уже сто раз обсуждали. К сожалению, это большая страна, в которой единицы делают протесты и она сама перемалывает эти единицы. Поэтому, требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь – это равноценно "убей себя", "сядь за решетку", "уничтожь свою семью"... Я не за cancel russian culture (отмену русской культуры – ред.), я за cancel russian culture на данном этапе", – прокомментировала знаменитость.

Стоит отметить, что в Стокгольме также проживает дочь известного российского путиниста и фанатика войны Дмитрия Харатьяна. Кистень знакома с Александрой и даже общалась с ней после переезда.

"Мы не приятели. Мы с ней виделись несколько раз, потому что она работает в центре, куда я в первый раз попала, когда приехала в Швецию. Мы с ней там познакомились. Они мне даже предлагали театральный кружок какой-то там открыть, но я этого не делала. Мы не дружим, но я ее видела. Я ее знаю и мы общаемся. Но мы не поддерживаем какие-то особенные дружеские отношения", – поделилась артистка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о "хороших русских" также высказалась украинская певица Анастасия Приходько. Она считает, что жители страны-агрессора могут остановить кровавую войну в Украине, но не делают для этого совершенно ничего. Звезда считает, что говорить "хороший русский", это то же самое, как бы во время Второй мировой войны кто-то говорил, что есть "хорошие немцы".

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