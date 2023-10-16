Звезда 'Скаженого весілля' предположил, почему на самом деле уехала из РФ украинская актриса Катя Кузнецова: был разговор

Известный украинский актер, звезда фильма "Безумная свадьба" Назар Заднепровский уверен, что его коллега – актриса Катя Кузнецова, долгое время жившая и работавшая в России, уехала из РФ с началом вторжения не только из-за проукраинской позиции. Отец Кузнецовой – далеко не последний человек в Украине.

Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. Заднепровский напомнил, что Олег Кузнецов – легендарный игрок киевского "Динамо", а ныне тренер юношеской сборной Украины.

"Есть две актрисы, с которыми я снимался, две украинки, хорошо засветившиеся в Москве: Галина Безрук и Катя Кузнецова. Последняя даже больше была там раскручена, – рассказывает Заднепровский. – Конечно, на ее решение возвращаться домой сыграли патриотические убеждения, однако не будем забывать, что у нее и отец – не последний человек в Украине".

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"Легендарный футболист, лицо футбольного клуба "Динамо", – продолжает Заднепровский. – Думаю, там был проведен разговор в семейном кругу. Не поняли бы ни ее, ни ее семью, если бы она поступила иначе. И ей аплодирую – в украинском кино она свое наверстит быстро. Что будет с Галей – увидим".

Украинская актриса Катя Кузнецова, успешно построившая карьеру в РФ, но с российской агрессией, уехала оттуда, рассказала в одном интервью, как отреагировало окружение на ее решение. Одна из последних работ Екатерины – главная роль в сериале "Вампиры средней полосы", первый сезон пользовался большой популярностью в России, а вот во втором Кузнецова сниматься отказалась. "Мне сказал мой друг по поводу съемок "Вампиров", он большой фанат сериала: "Кажется, что ты их подвела. Но на самом деле они тебя, если говорить в глобальном смысле", – говорит Екатерина.

Отец актрисы в интервью сайту FanDay вспомнил, как Катю уговаривали вернуться в Москву: "Звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон, готовы ждать, пока она вернется. Но Катя отказалась, а потом чуть ли не открытым текстом сказала: "Пошли вы нах*р". Они все поняли и нашли замену. У нее и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное".

Олег Кузнецов признался, что гордится дочерью: "Значит, правильно воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда".

Ранее OBOZ.UA писал, что Заднепровский рассказал, как вычеркнул из жизни актрису Галину Безрук: Вылезла на красную дорожку в Москве, когда бомбят ее Краматорск!

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте тут.

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