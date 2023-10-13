'Вылезла на красную дорожку в Москве, когда бомбят ее Краматорск!' Заднепровский рассказал, как вычеркнул из жизни Безрук

Народный артист Украины Назар Заднепровский рассказал, почему на самом деле осталась жить и работать в России украинская актриса Галина Безрук. Актер, не один год снимавшийся с ней в сериале "Домик на счастье", говорит, что причина не в муже-россиянину и маленькой дочери.

Заднепровский утверждает, что Галина выбрала жизнь в России, потому что планирует построить там артистическую карьеру. В разговоре с OBOZ.UA Назар упомянул, какие непростые разговоры вел с ней об этом на съемках четвертого сезона сериала.

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"Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. Я с ней имел серьезные разговоры: давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай. Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, муж – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Галина выбрала работу в Москве – в этом причина", – рассказывает Заднепровский.

Актер говорит, что Галина спокойно могла вернуться в Украину: "Дочку забрать, мама здесь у Киева – помогла бы с ребенком. Нет, решила так поступить".

Заднепровский не скрывает, что с недавнего времени вычеркнул Безрук из списков своих друзей: "Можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек" .

Напомним, украинская актриса Галина Безрук, родившаяся и выросшая в Краматорске, после начала большой войны в Украине осталась работать в РФ. Актриса долго молчала о том, что творится на ее Родине, а затем дала интервью одному из российских пропагандистских ресурсов, в котором заявила, что не может выбрать между двумя странами.

"Не имеет значения, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть плохие люди, поэтому точно не по национальному признаку надо судить, а по поступкам ", – витиевато объяснила свою позицию актриса.

Безрук добавила, что ее родители, ныне живущие в Киеве, относятся с пониманием к ее позиции: "Они и другие родственники – адекватные люди, понимающие, что я маленькими женскими руками не разрешу проблему двух стран. Конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми общались в Украине, отвернулись, пришлось прервать общение", – рассказала актриса в интервью российскому изданию.

Ранее OBOZ.UA писал, звезда "Довбуша" Стрельников высказался о предательской позиции Галины Безрук, с которой имел роман.

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 15 октября.

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