Звезда 'Школы' Ирина Кудашова показала свою квартиру в Чернигове, которую решила 'спасти' Россия

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная ролью Ники в сериале "Школа", показала свою разрушенную Россией квартиру в Чернигове. "Спасенный" оккупантами дом превратился в руины, а владельцам уютного когда-то жилья сочувствуют горожане и переселенцы.

Ракетный удар, очевидно, произошел давно, однако актиса раньше видела последствия только на фото. Видео появилось в ее Instagram.

"Мой дом. Вживую это видеть очень больно", – написала звезда, сняв то, во что превратилась ее квартира.

На кадрах видны выбитые рамы, стекла и разбросанные взрывной волной вещи. За окном актрисы до сих пор стоят сожженные авто и разрушенное нежилое помещение.

Ирина Кудашова не рассказала, когда ее квартира пострадала от российской атаки, однако в сети можно найти фото из похожей локации, сделанное в марте 2022 года. В те страшные дни, 3-4 марта, оккупанты беспощадно обстреливали город ракетами и авиабомбами.

"Каждый раз, когда прохожу мимо этого дома, то выступают слезы", "До сих пор больно смотреть на эти руины", "Понимаю, как это больно", "Держись", – написали неравнодушные фанаты звезды.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская ракета разрушила квартиру харьковской блогерши, воспитывающей троих детей. К счастью дома никого не было, кроме хомяка, но он пережил удар.

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