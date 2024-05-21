Звезда сериала 'Сверхъестественное' Миша Коллинз приехал в Киев и показал фото на фоне уничтоженной российской техники

Звезда популярного сериала "Сверхъестественное" и посол президентской инициативы UNITED24 Миша Коллинз приехал в Украину. Свое прибытие он отметил фотографией, сделанной на фоне разбитой военной техники.

Причиной поездки актер назвал желание "исследовать регион" и обсудить тему разминирования. В частности, в видео, опубликованном в Instagram UNITED24, он признался в любви к Украине.

"Доброе утро, Украина. Солнце только взошло, и я приехал сюда, в Киев. И я буду здесь исследовать регион и говорить о разминировании. И еще, я просто хочу сказать, что люблю тебя, Украина, и очень благодарю тебя за то, что я вернулся. Это такая честь вернуться сюда", – высказался актер сериала "Зачарованые".

В частности, Коллинз опубликовал в Instagram фотографию, сделанную на фоне разбитой техники россиян, выставленной в мае 2022 года в Киеве на Михайловской площади. "Я возвращаюсь в Киев, Украина", – подписал актер.

В комментариях его поддержали украинцы и поблагодарили за уверенную позицию:

"Спасибо, Миша, за поддержку Украины".

"Единственный, кто изначально и по сей день не изменяет своим убеждениям и поддерживает Украину".

"Наш казак!"

"Спасибо, что делаешь то, что делаешь для Украины, береги себя Миша".

"Обнимите крепко всех украинцев, и, пожалуйста, берегите себя, Миша".

Впоследствии на его странице появилось несколько фото из Украины. На них актер позирует у центрального киевского вокзала. "Прибыли сегодня утром на вокзал Киева с моим помощником", – подписал один из снимков.

Миша Коллинз поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России и уже несколько раз приезжал на Родину его предков, живших в Киевской области. Сам он даже изучал в колледже украинскую политику и историю, а до 24 февраля 2024 года несколько раз посещал "родные" регионы.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одна звезда "Сверхъестественного" является послом UNITED24 –Джаред Падалеки. Долгое время его считали поклонником россиян, однако актер решил расставить все точки над "i".

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