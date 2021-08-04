Звезда сериала "Секс в большом городе" женился в 60 лет. Фото

60-летний актер Джон Корбетт, который сыграл роль Эйдана Шоу в популярном американском сериале "Секс в большом городе", женился на своей возлюбленной спустя 20 лет отношений. Модель и актриса Бо Дерек и Джон Корбетт связали себя узами брака еще на Рождество, однако решили утаить это от общественности.

Такое признание знаменитость сделал в шоу The Talk своему соведущему Джерри О'Коннеллу. Об этом сообщает издание Hello Magazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я разговаривал с Джерри около двух часов на днях. И мне сложно было поверить в то, что я забыл ему рассказать о своей женитьбе восемь месяцев назад. Мы с Бо поженились", – объявил Джон, показывая обручальное кольцо на пальце.

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"Тайную" свадьбу актер объяснил тем, что они с избранницей являются довольно замкнутыми людьми, поэтому было принято решение не рассказывать об этом событии посторонним. О свадьбе знали только самые близкие друзья и родственники.

Коротко о знаменитости:

Джон Корбетт – популярный американский актер. Первой работой на телевидении стали рекламные ролики. Вместе с этим пришлось осваивать и другие профессии. Первая небольшая роль состоялась в вышедшем в 1981 году фильме.

Далее он сыграл в трех успешных телевизионных сериалах: "Северная сторона", "Секс в большом городе", "Соединенные штаты Тары".

Джон является вегетарианцем. С 2002 года проживает в Санта-Барбаре с актрисой и фотомоделью Бо Дерек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица 51-летняя Гвен Стефани вышла замуж за 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона. Церемония бракосочетания состоялась на ранчо исполнителя в Оклахоме. Влюбленные начали встречаться в 2015 году. Они познакомились на телепроекте NBC "Голос", в котором оба участвовали в качестве членов жюри.