Звезда сериала 'Секс в большом городе' встретилась с украинскими беженцами: это для меня большая честь. Фото

Известная украинская актриса Кристин Дэвис, которая с первых дней полномасштабной войны осуждает российскую агрессию, встретилась с украинскими беженцами. Для этого она прибыла в Кишинев, Молдову.

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" является послом доброй воли UNHCR ООН. Именно в этом статусе она встретилась с украинцами, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за террористической войны. Снимки Дэвис обнародовали на странице организации в Instagram.

58-летняя актриса в Кишиневе общалась с украинскими женщинами, а также развлекала маленьких украинцев. На обнародованном фото можно увидеть, как она мило улыбается в компании детей, которые занимаются рукоделием.

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"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились как единое целое, доставляя надежду в эту очень печальную ситуацию. Я была глубоко тронута чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует становиться беженцем, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове", – поделилась исполнительница роли Шарлотты Йорк в интервью Daily Mail.

Актриса в своих соцсетях также поделилась фотографией с украинскими детьми. Она продолжает поддерживать народ Украины, призывая своих фанов по всему миру помогать украинцам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что принц Уильям приехал в Польшу, где посетил один из приютов для украинских беженцев. Там проживает около 300 женщин и детей из Украины, которые были вынуждены бросить родной дом из-за полномасштабной войны. Старший сын короля Великобритании Чарльза III не только пообщался с ними, но и развлек малышей своей компанией.

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