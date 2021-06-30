Звезда сериала 'Секс в большом городе' купила дом за 4,4 млн долларов: как он выглядит

Американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон приобрела таунхаус в Нью-Йорке за 4,4 миллиона долларов. Жилье расположено в районе Ист-Сайд в боро Манхэттен.

Общая площадь составляет 372 квадратных метра, в таунхаусе несколько квартир. Об этом сообщает издание Realtor (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дом был построен 120 лет назад. В жилье актрисы есть камин, просторный холл, кухня со столовой, гостиная, гардеробная и две спальни.

Кроме того, на территории есть сад, а в доме выложен паркет и кирпичная кладка.

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Коротко о знаменитости:

Синтия Никсон – американская актриса, политик и театральный режиссер, лауреат двух премий "Эмми" и Гильдии киноактеров США, "Тони" и "Грэмми", а также пятикратный номинант на "Золотой глобус". Никсон начала свою карьеру на театральной сцене, также периодически появляясь на телевидении и в кино.

В сериале "Секс в большом городе" Никсон сыграла одну из четырех главных героинь – Миранду Хоббс.

В 2018 году актриса выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Она собиралась бороться с неравенством в штате и незаконными арестами, а также обещала сделать медицину более доступной и отремонтировать метро.

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