Эллен ДеДженерес купила дом за $2,9 млн: как он выглядит изнутри

Популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес приобрела небольшой особняк за 2,9 миллиона долларов в Санта-Барбаре, недалеко от поместья Монтесито. В нем есть две спальни, две ванные комнаты, а также двор с каменной дорожкой.

Дом был построен в 1954 году и с тех пор претерпел несколько реконструкций. Он имеет шумоподавляющий акустический забор. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в особняке есть красивая гостиная с камином, главная спальня с раздвижными стеклянными дверями, ведущими в просторный внутренний дворик.

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Также здесь расположена ванная комната с большой глубокой ванной и двери, ведущие в небольшой сад с видом на частный двор.

На кухне есть духовка, зона отдыха с барной стойкой, а также ультрасовременная техника и элегантные шкафы. Снаружи дома есть водоем, костровище и даже место, чтобы построить гостевой дом или бассейн.

Коротко о знаменитости:

Эллен ДеДженерес является обладательницей 11 премий "Эмми", а также ведущей двух церемоний вручения премии "Оскар".

ДеДженерес снялась в таких популярных кинолентах как "Теория большого взрыва", "Мой короткий фильм", "Любовное послание" и многих других.

Эллен известна тем, что танцует и поет с аудиторией в начале "Шоу Эллен Дедженерес" и во время рекламных перерывов. Также она раздает призы своей аудитории.

ДеДженерес является лауреатом Президентской медали Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.

"Шоу Эллен ДеДженерес" впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года. Программа получила более 60 премий "Эмми" в различных номинациях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес закрывает свое "Шоу Эллен ДеДженерес" в 2022 году. Предстоящий 19-й сезон станет последним.