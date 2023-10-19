Звезда сериала 'Леся+Рома' Дмитрий Лаленков неожиданно вступился за УПЦ МП, запрет которой поддержали нардепы

Украинский актер Дмитрий Лаленков, ставший безумно популярным благодаря главной роли в первом украиноязычном комедийном сериале "Леся+Рома", поддержал УПЦ Московского патриархата, которая не признает агрессию РФ. Депутаты Верховной Рады 19 октября в первом чтении поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией и ее пропагандистскими нарративами, на что актер крайне эмоционально отреагировал.

Лаленков, придерживаясь известных нарративов из кремлевской методички, встал на защиту УПЦ МП, заявив, что "во время войны церковь не трогал даже Сталин". Такие заявления появились на странице актриса в Facebook.

"Даже Сталин кровавый во время войны когти свои от церкви убрал, и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А вы?! Каждый, кто оскорбит мечеть, синагогу или церковь почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно!", – написал актер.

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Впоследствии на странице кинозвезды появился русскоязычный пост, посвященный этой же теме. В нем Лаленков назвал нардепов "ленинами", которые "не будут жить вечно", в отличие от церкви.

"Ленинизм реинкарнировали. Результат будет аналогичным. Церковь будет жить. А прошлые, нынешние и будущие Ленины – нет. Слава Богу за все!" – появилось на странице знаменитости.

Впрочем, проанализировав прошлое актера, удивляться его позиции не стоит. В 2021 году он, в частности, давал интервью жене кума Путина, пророссийского депутата Виктора Медведчука Оксане Марченко для ее фильма "Паломница". Скандальный проект прославлял московскую церковь и Россию в целом.

Напомним, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Лаленков в Instagram обнародовал пост, в котором заявил, что "война сейчас точно никому не нужна". Свою публикацию он проиллюстрировал фотографией с украинским и русским флагами, развевающимися рядом. Что еще известно о его жизни и позиции касательно агрессии РФ – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что на временно захваченных территориях Украины войска РФ продолжают ограничивать религиозные общины. Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество, заменяют тех, кого присылают из России.

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