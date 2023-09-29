Куда исчез актер Лаленков из сериала 'Леся+Рома': жизнь на две семьи, интервью Марченко и скандальные посты о войне

Актер Дмитрий Лаленков стал безумно популярным после выхода в свет сериала "Леся+Рома", где сыграл одну из главных ролей. Актер много играл в театре и активно снимался в кино. Однако после аннексии Крыма и событий в Донбассе отказывался от предложений. Но не потому, что болел за украинские земли.

Ирма Витовская, актриса и партнер Дмитрия по сериалу "Леся+Рома", рассказала OBOZREVATEL, почему актер в свое время так тяготел ко всему российскому и какую политическую позицию занял теперь.

Дмитрий Лаленков родился и вырос в Луганской области. Парню прочили карьеру спортсмена, где он достиг значительных успехов: был чемпионом СССР и УССР по боксу. Однако он выбрал профессию музыканта, потому что с детства пел в хоре. После школы отнес документы в Киевское музыкальное училище им. Глиера. А потом была армия, где подружился с сыном Ады Роговцевой – Константином. С тех пор Дмитрий часто бывал дома у легендарной артистки. Она сама предложила подготовить его для поступления в театральный университет им. Карпенко-Карого. Мол, имеет незаурядный талант к актерству.

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После окончания вуза Лаленкова пригласили в Театр им. Леси Украинки, где он проработал почти 15 лет. Сыграл более 30 спектаклей. С первой женой, известной актрисой Еленой Стефанской, познакомились в театральном вузе – учились на одном курсе. Работали в Театре им. Леси Украинки. Одно время даже жили в одной из комнат театра, потому что собственного жилья не имели. "Я, бывало, месяцами не выходил на улицу. Снял тапочки и уже на работе. Так продолжалось почти восемь лет", – рассказывал Дмитрий. Лаленков и Стефанская имеют двух сыновей.

Широкую популярность актеру принесла главная роль в сериале "Леся+Рома". Ситком был очень популярен среди украинских зрителей и с успехом траслировался на ТВ шесть сезонов. Тем временем, из-за разногласий с руководством актер ушел из театра, много играл в антрепризных спектаклях (в том числе с Адой Роговцевой, с которой продолжал дружить) и в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

Потом активно снимался в кино, преимущественно в русскоязычных картинах, которые показывали и в России, и в Украине. После 2014 года практически не принимал предложений от кинопродюсеров, однако не по убеждению.

"Бывают звонки. Они поступают редко по сравнению с периодом до 2014 года. Тогда регулярно были переговоры, работа. Я уверен, что мои дружеские и рабочие связи мгновенно возобновились бы, если бы произошло потепление между странами, – жаловался актер в одном из интервью. – Сейчас я, к сожалению, по понятным причинам должен отказываться от предложений. Потому что у нас общество такое взъерошенное все и постоянно ищет врагов, и никак не найдет, кого бы съесть. А оказаться в разряде врага, ничего не делая плохого, и потом выслушивать какую-то чушь в свой адрес мне не хотелось бы".

Впоследствии выяснилось, что актер расстался с супругой. Об этом он рассказал в интервью одиозной телеведущей Оксане Марченко для ее скандального фильма "Паломница", прославлявшего московскую церковь. Актер признался Марченко, что некоторое время жил на две семьи и имел серьезные проблемы с алкоголем.

Лаленков расстался с женой из-за злоупотребления спиртным: "Я периодически становился не собой, а горьким пьяницей. Сначала мог себе позволить неделю-две. Это потом уже понял, что это болезнь. Мог не пить месяц, полгода, год. А потом пропадал. И вдруг для ребенка папа болеет, плохо чувствует себя. Меня нет, и никто не может пробиться из-за этой тупости алкоголя". Дмитрий вынужден был лечиться в реабилитационном центре, однако это не спасло его брак. Кроме того, актер признался, что долгое время жил на две семьи: "Я жил и они не знали об этом. Затем они узнали об этом одновременно, в одну секунду". И тогда он лишился обеих женщин.

В преддверии российского вторжения в Украину Лаленков в Instagram выложил сообщение, в котором заявил, что "война сейчас точно никому не нужна". Свой пост он проиллюстрировал фотографией с украинским и российским флагами.

Впоследствии актер удалил это сообщение со своей страницы. А после 24 февраля начал делиться противоположными мнениями – в поддержку Украины. В частности, выкладывал фото родной Луганщины: "Это моя родина сегодня... Каждое животное, ступившее на нашу землю, каждый нелюд, с улыбкой выпустивший снаряд по нашей родине, дождется своего страшного, невероятного конца.... И исчезнет с жутким криком страха и боли! Приволье стояло 300 лет! И оно простоит еще столько, а гадость, посмевшая обидеть этот трудолюбивый, с добрым и открытым сердцем город, и его обитателей, бесславно исчезнет в пустоте безысходных диких страданий". Известно, что в начале войны актер стал волонтером: перевозил людей, потерявших дома, на своем автомобиле в Киев и помогал здесь устроиться.

"Мы мало поддерживаем связь: поздравляем друг друга с праздниками – и это все, – рассказала OBOZREVATEL Ирма Витовская, отвечая на вопрос о Дмитрии Лаленкове. – Ежемесячно точно не общаемся. Когда началась большая война, всем звонила по телефону: как ты, что? С тех пор, наверное, и не слышались, но мы не враги – ни в коем случае… И я не буду говорить ни о ком из коллег плохо, осуждать, зачем это? Какое я имею право давать кому-то оценку? Я же не Иисус Христос. У меня тоже есть свои скелеты в шкафу. Каждый человек имеет шанс ошибаться"

"Дима был воспитан в таком русле – русская литература, театр русской драмы, в обычной жизни – был полностью русскоязычным человеком, – продолжила Витовская. – Я с любопытством наблюдаю за ним в соцсетях – как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение его уже сделало абсолютно украинцем. Кстати, он никогда не был украинофобом. Просто были какие-то вещи, в которые он верил, и хорошо, что сейчас отвергает. Да что говорить: у нас большая часть населения только после ракетных ударов поняла, кто действительно враг".

Полное интервью с Ирмой Витовской читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 1 октября.

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