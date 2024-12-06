Звезда сериала 'Кофе с кардамоном' Елена Гребенюк оказалась кумой семьи Оксаны Билозир

Популярная актриса Елена Лавренюк ("Кофе с кардамоном", "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина", "Горная женщина: на войне") призналась, что в свое время породнилась с известной украинской певицей Оксаной Билозир. Актриса – крестная внучки народной артистки, а невестка Билозир – одной из дочерей Лавренюк.

Видео дня

Об этом Елена Лавренюк рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка также поведала, что знакома с Оксаной Билозир с детства.

"Моя сценическая судьба началась с коллектива Оксаны Владимировны, – рассказывает Елена Лавренюк. – Я танцевала вместе с одной девушкой в ее коллективе, нам было по 14 лет. Гастролировать, правда, начала еще раньше, еще ребенком, потому что много лет профессионально занималась танцами. С Оксаной Владимировной мы до сих пор дружим. Более того, я крестная ее внучки, а Лариса, невестка Оксаны Билозир, крестная моей дочери. Мы кумовья, друзья".

Как известно, исполнительница Оксана Билозир – крестная дочерей пятого президента Петра Порошенко. Певица окрестила двойняшек политика Евгению и Александру в паре с третьим главой государства Виктором Ющенко.

В интервью OBOZ.UA Оксана Билозир рассказывала, какая она крестная мама и на каких праздничных событиях видится с девушками. По словам певицы, некоторые правила в воспитании детей Порошенко ей очень импонируют.

"Они уже выросли, – говорит Оксана Билозир об Александре и Евгении. – А крестные обычно больше нужны рядом, когда дети растут. Тогда это наставники в помощь родителям. А дальше уже – самостоятельная жизнь. Была у них на выпускном, еще пригласят меня на свадьбі, думаю. Что сказать о девочках? Хорошие, талантливые, настойчивые. Осваивают много знаний. Ну, у них и папа, и мама такие, есть с кого брать пример. Надо сказать, что дети Порошенко никогда не были разбалованы, не имели каких-либо роскошей – это принципиальная позиция родителей. И такое очень мне всегда импонировало".

Полное интервью с Еленой Лавренюк читайте в субботу, 7 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!