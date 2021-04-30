Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" расстался с девушкой после 8-летних отношений

Популярный американский актер Джейсон Сигел, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Как я встретил вашу маму", расстается со своей избранницей после 8-ми лет отношений. С экс-возлюбленной актрисой Алексис Микстер они решили остаться друзьями.

О разрыве 30-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Алексис также прикрепила общее фото с бывшим бойфрендом, отметив, что "это фотография двух лучших друзей".

"Мы с этим парнем так много пережили вместе. Мы изменили друг друга на глубинном уровне. Все к лучшему. Я никогда раньше не проводила так много времени с другим человеком, не росла вместе с кем-то другим, не смеялась и не плакала так много, как с ним. Странно писать о конце отношений, особенно когда дружба продолжается. Но изменения происходят, и мы довольно давно приняли решение разрешить нашим отношениям вырасти из того, какими были, в то, чем они стали сейчас", – разоткровенничалась актриса.

Напомним, что несколько лет Джейсон Сигел встречался с партнершей по сериалу "Чудики и чокнутые" Линдой Карделлини. После этого его избранницей была актриса Мишель Уильямс, но пара рассталась в феврале 2013 года.

С Алекс Мистер, которая младше его более чем на 10 лет, знаменитость был вместе на протяжении 8-ми лет.

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