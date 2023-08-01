Звезда сериала 'Эйфория' умер в 25 лет: перед этим он потерял отца

Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли Феско в телесериале "Эйфория", скончался в 25 лет. Причина смерти не разглашается.

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По данным TMZ, врачей вызвала мать актера накануне в 11:30. Она якобы сказала, что у сына "возможно, передозировка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители уже начали расследование, а в сети фанаты звезды подозревают, что он совершил самоубийство из-за потери отца. О семейном горе мать Клауда рассказала журналистам.

"С самым тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас. На прошлой неделе он похоронил своего отца и боролся с этой потерей. Единственное утешение, это то, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе за психическое здоровье, и мы надеемся, что его смерть может быть напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим самостоятельно", – говорится в обращении семьи актера.

Инсайдер, близкий к родным звезды, рассказал, что актер боролся с суицидальными мыслями по возвращении из Ирландии, где похоронили его отца. Когда мать нашла сына, у него уже не было пульса. Врачи констатировали смерть.

Ангус Клауд был только в начале своей карьеры в кино. Он снялся в нескольких малоизвестных проектах, а славу снискал благодаря важной роли в популярном сериале "Эйфория".

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