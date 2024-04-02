Звезда сериала 'Беверли-Хиллз 90210' обратилась к украинцам, а также всему миру из-за войны в Украине. Видео

Известная американская актриса и президент Гильдии актеров США, известная своей ролью Андреа Цукерман в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", Габриэль Картерис записала мощное обращение к миру из-за войны РФ против Украины. Звезда также щемяще обратилась к украинцам с теплыми словами поддержки.

Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале фандрейзинговой платформы UNITED24. Картерис призвала мировое сообщество донатить на нужды ВСУ и восстановление Украины.

"Я здесь, чтобы обратиться к украинскому народу. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Люди во всем мире видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности – демократию и свободу", – искренне произнесла актриса .

Президент Гильдии актеров США призвала цивилизованный мир не забывать о террористической полномасштабной войне в Украине, а также просить мировых лидеров помогать нашему народу в этой несправедливой борьбе.

"Людям во всем мире, которые видят это видео: умоляю вас, обратитесь к своим лидерам. Будьте с нами и помогите остановить это безумие, пока еще не поздно. Вы спросите: "Как помочь?" Вы можете жертвовать средства на украинские инициативы, такие как UNITED 24. Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто? Спасибо вам", – мощно высказалась звезда.

Как писал OBOZ.UA, ранее UNITED24 разместил лаконичное обращение к украинцам от звезды культового сериала "Сверхъестественное" Джареда Паделаки. Россияне в это время распространяют информацию, что актер поддержал Россию. Подробности – в нашем материале.

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