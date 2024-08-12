Звезда 'Перших ластівок' назвал неожиданную причину, почему отказывается играть военных

Украинский актер и звезда "Коли падають дерева", "Перші ластівки" и "Ботоферма" Максим Самчик признался, что отказывается в съемках в роли военного из-за поверхностного сценария, невозможности правильно передать чувство воина и незнание того, что происходит в жизни человека в камуфляже.

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Это произошло после критики азовца, который в лицо Самчику рассказал об ужасном сценарии, который играл актер. Звезда сказал о ситуации в интервью Алине Доротюк и отметил, что в то время он как раз снимался в сериале "Тільки живи".

"Я беру "Тільки живи" Заза Буадзе. Ну, это мое субъективное мнение. Когда там был на проекте, ты понимаешь... Там из группировки были ребята-азовцы. Они с нами там бегали. Мы общались, и они говорят: "Вы такую ф*гню снимаете. Вы снимаете о моей профессии". И я такой: "Мда", – вспомнил Самчик.

Поэтому актер принципиально отказался от военных ролей и определенное время играть их не планирует. Он морально не может позволить выполнять эту роль, потому что чувствует, что проект может провалиться.

"Военное сейчас – это точно нет [не готов сниматься]. А с "Однією родиною" стоял тогда вопрос, я помню. Но это все-таки мелодрама. Они не показывают какие-то военные действия, в чем не разбираются. Потому что ты читаешь, бывает, и такой – опять же, это не значит, что я там не соглашаюсь, или еще что-то, может быть всякое – очень поверхностные сценарии. Так вот, скажу", – отметил он проблему украинской кинематографии.

Журналистка поинтересовалась у Максима Самчика, поддерживает ли он мнение многих публичных лиц, что о войне должны писать и снимать только те, кто ее пережил напрямую. На что звезда "Перших ластівок" возразил.

"Почему не имеют права? Имеют право. Здесь другая история – как это будут снимать? На это нужны огромные деньги и огромный промежуток времени, чтобы актер этому научился, чтобы это сняли достаточно подробно, художественно, осмысленно. Вообще вопрос, стоит ли это сейчас снимать. Об этом уже много говорили. Я думаю, что об этой войне сейчас время документалистики, а не художественного кино. Конкретно о военных событиях, трагедиях и так далее. Это актерская профессия, играйте. Я просто себе так решил", – объяснил актер свое мнение.

Он отметил, что когда кино снимают не на острую тему, а с наклоном на классическую драму и комедию, там неважно, играют ли роли люди определенной профессии или актеры.

"Марися Никитюк сняла фильм "Я, Ніна". Там врача в одном эпизоде играл врач. Тот, кто делал там какую-то процедуру. И это звучит, правда? Ты думаешь, это эпизод вроде бы, но тебя сразу включает, потому что чувствуется, что человек знает, что делает. Но, например, если мы говорим о сериале "Клініка", такой комедийный легкий сериал, где не собственно врачебная история, не медицина на первом месте стоит, а юмор, отношения и так далее. врачи. Там играют актеры, играют врачи. Но это другой жанр", – сказал Самчик.

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