Екатерина Тишкевич призналась, что поддерживает связь с российскими актерами: есть одно 'но'

Известная украинская актриса "Жіночого лікаря" Екатерина Тышкевич, рассказала, что имеет нескольких друзей-россиян, которые таковы, по словам звезды, только по красному паспорту. Актриса заявляет, что ее коллеги Анастасия Иванова и Светлана Зельбет и режиссер Дмитрий Гольдман украинцы в душе, но не могут жить в любимой стране из-за людей, не желающих их воспринимать только из-за российского паспорта.

Она пишет, что для них это стало "огромным обременением", ведь в РФ их не встретят с широко распростертыми руками, но и в Украине будет то же самое. Об истории беженства друзей в Европе Екатерина Тишкевич рассказала в InstaStories.

"Я дружила и дружу с Анастасией Ивановой. Наша дружба завязалась, когда она переехала жить в Украину, снималась в наших сериалах, вышла замуж за моего одногруппника по театральному и они родили вместе ребенка. И жила она здесь", – рассказала актриса про свою подругу.

Она объяснила, что ныне Иванова живет в Европе, а именно в Вильнюсе, Литве, с сыном жизнью беженки. На Родину – Волгоград, РФ – решила не возвращаться, потому что там "россияне ее прокляли за поддержку Украины". Однако в ее русско-украинско-англоязычном блоге в Instagram, сообщений в поддержку Украины ни одного, кроме нескольких фотографий с желто-голубым флагом.

"Настя выучила язык и говорит по-украински лучше многих украинцев. Челюсть стоит прекрасно. Но она не имеет возможности вернуться в Украину и строить свою актерскую карьеру здесь дальше. Почему? Из-за такой нашей больной позиции и кенселинга всех без разбора с красным паспортом", – заявила Тишкевич.

Впоследствии актриса вспомнила и о супругах друзей-евреев, родившихся в России, но работавших и на русский, и на украинский кинематограф: актрису Светлану Зельбет и режиссера Дмитрия Гольдмана, который в большинстве своем свои проекты реализовывал в стране-агрессорке. Тишкевич режиссер важен тем, что тот помог ей начать свою актерскую карьеру и найти любовь, а ныне мужа, Валентина Томусяка.

"Светлана Зельбет, так же когда-то московская актриса, с того момента [10 лет назад] стала нашей. И семья их окончательно переехала тогда в Украину. И мы стали друзьями, о чем я не забываю даже если меня закселят вместе с ними", – пишет она.

Тишкевич добавила, что супруги жили в Вильнюсе с российскими паспортами, но с "украинской душой". Они бросили немалое количество недвижимости в Москве и на Родину возвращаться не собираются. Уже через некоторое время сложились обстоятельства, что паре удалось поехать в Израиль и получить гражданство "по крови", потому что "украинское кинокомьюнити дало понять, что здесь ценят не их, как людей, а наличие красного паспорта".

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Тишкевич резко высказалась о возобновлении Ирины Фарион в должности профессора и назвала ее "больным человеком".

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