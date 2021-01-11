Звезда "Папиных дочек" Арзамасова впервые показала фото с мужем

25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала совместное фото с 47-летним российским фигуристом Ильей Авербухом ивпервые публично назвала его мужем.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Арзамасова позировала нежно обняв Авербуха. Напомним, что пара официально оформила отношения 21 декабря 2020 года.

"С мужем... Слово-то какое новое, приятное", – подписала свой пост Арзамасова.

Отметим, о романе 25-летней Елизаветы Арзамасовой с известным фигуристом Ильей Авербухом стало известно в июле 2020 года. До этого они скрывали свои отношения от публики. Пара познакомилась еще в 2010 году, во время съемок шоу "Лед и пламень". Авербух выступал тогда продюсером проекта и тренером, Арзамасова была одной из участниц.

Для актрисы брак с фигуристом стал первым, Авербух, в свою очередь, женился во второй раз. Он также воспитывает 16-летнего сына Мартина от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха вызвала ажиотаж в сети. Актрису многие поклонники раскритиковали из-за возраста ее избранника – он старше ее на 22 года.