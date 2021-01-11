Зірка "Татусевих дочок" Арзамасова вперше показала фото з чоловіком

25-річна зірка серіалу "Татусеві дочки" Єлизавета Арзамасова показала спільне фото з 47-річним російським фігуристом Іллею Авербухом і вперше публічно назвала його своїм чоловіком.

Відповідний знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Арзамасова позувала ніжно обнявши Авербуха. Нагадаємо, що пара офіційно оформила стосунки 21 грудня 2020 року.

"З чоловіком... Слово якесь нове, приємне", – підписала свій пост Арзамасова.

Зазначимо, про роман 25-річної Єлизавети Арзамасова з відомим фігуристом Іллею Авербухом стало відомо в липні 2020 року. До цього вони приховували свої стосунки від публіки. Пара познайомилася ще у 2010 році, під час зйомок шоу "Лід і полум'я". Авербух виступав тоді продюсером проєкту і тренером, Арзамасова була однією з учасниць.

Для актриси шлюб з фігуристом став першим, Авербух – одружився вдруге. Він також виховує 16-річного сина Мартіна від першого шлюбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про роман Єлизавети Арзамасова та Іллі Авербуха викликала ажіотаж в мережі. Актрису багато шанувальників розкритикували через вік її обранця – він старший за неї на 22 роки.