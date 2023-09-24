Звезда 'Маски-шоу' Борис Барский рассказал о своем горе: я сегодня понимаю матерей, чьи сыновья погибают на войне

Известный украинский комедийный актер и режиссер, звезда юмористической программы "Маски-шоу" Борис Барский привык веселить публику, однако сам уже много лет не может справиться со своей большой трагедией – смертью сына. Константину было всего 25, когда у него случился сердечный приступ после затяжной болезни.

Это случилось в 2010-м, и спустя почти 14 лет Барский точно знает только одно – время не лечит. Своей болью народный артист Украины поделился в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала.

Так, режисср и директор одесского театра "Маски" отметил, что понимает боль тех украинских матерей и отцов, которые сегодня теряют на войне детей. Актер подчеркивает, что пережить такое, даже спустя долгие годы, просто невозможно.

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"Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. И я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все конкретно. Это не переживешь, с этим приходится жить", – произнес Барский, едва сдерживая слезы.

Как избавиться от боли – Барский не знает. Он осознает, что каждый проживает горе индивидуально, по-своему, но излечиться от этого уже никак нельзя.

"Понимаете, вот радостью можно поделиться, это очень легко происходит. Это радость твоя, но ты готов раздать ее всем. А горе – оно у каждого свое, поэтому… Нет лекарства такого", – поделился комик.

Ранее OBOZREVATEL писал, у Бориса Барского в стране-агрессоре живет сестра. С началом полномасштабного вторжения РФ она пыталась доказать родственнику, что "простой народ ни в чем не виноват", но актер резко ответил женщине, заявив, что Россия шлет в Украину "мясо" и обязательно проиграет в этой войне. Подробнее – в нашем материале.

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