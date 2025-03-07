Звезда 'Лиги смеха' удивил, как попал в розыск ТЦК

Украинский комик и звезда проекта "Лига смеха" Тарас Стадницкий признался, что после начала полномасштабного вторжения попал в розыск территориального центра комплектования и социальной поддержки. По словам шоумена, это произошло из-за того, что он проживает не по тому адресу, который зарегистрирован в его документах.

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Об этом актер рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. 41-летний участник команды "VIP Тернополь" отметил: в начале большой войны прошел все этапы военно-врачебной комиссии и был снят с учета.

"В начале февраля, когда начались какие-то мысли о полномасштабном вторжении, я шел по Львову возле Дома офицеров и там стоял мужчина, который оказался юристом. Я говорю: "Смотрите, у меня есть такой документ. Что это? Что с ним делать?" Это был не военный билет, а документ, сложенный втрое. Он сказал, что сфотографирует его и спросит у командира части, что с этим делать. Потом началась полномасштабка и он мне где-то через две недели звонит и говорит: "Смотри, я не смог договориться, но, если хочешь, иди к нам". А в то время я активно занимался плетением маскировочных сеток, у нас шли сборы. Я сказал, что пока буду заниматься этим. Затем летом 2022 года мне пришла повестка, точнее розыск. Потому что я не живу не на том месте, где зарегистрирован в документах. Я с этой повесткой пришел в ТЦК, говорю, что мой номер телефона есть во всех государственных структурах, я прошел все этапы ВЛК и ТЦК. Я снят с учета в мае 2023 года", – поделился юморист.

Тарас Стадницкий также признался, боится ли пойти служить на фронт. По мнению комика, если у человека нет страха, это может указывать на определенные проблемы. Однако, по его словам, только когда у личности достаточный уровень военной и медицинской подготовки, это чувство можно приглушить.

Шоумен добавил: пока не задумывается о том, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, как некоторые его коллеги. Он вспомнил звезду "Квартала 95" Игоря Ласточкина, который в конце февраля стал частью 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный овраг". А также Виктора Розового, который получил сложное осколочное ранение головы во время выездного задания на Донецком направлении.

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