Звезда 'Квартала 95' Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ и поддержал Зеленского: где он будет служить

Звезда "Квартала 95" Игорь Ласточкин пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Юморист стал частью 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр".

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Новость он объявил в своем Instagram. Игорь Ласточкин показал свое оружие и военный билет. Он также признался, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского.

"Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%", – подписал военный фото.

Его хэштег "Один из 4%" указывает на недавнюю дезинформацию от президента США Дональда Трампа, когда он решил рассказать, сколько украинцев поддерживают Владимира Зеленского. По его данным, это всего лишь 4% всего населения Украины.

Тогда президент нашего государства высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что такие цифры являются частью российской дезинформационной кампании. Зеленский добавил, что согласно данным соцопроса КМИС, доверие к нему составляет 57%.

О том, что Игорь Ласточкин служит в 93 ОМБ ВСУ "Холодный яр", сообщила его коллега-военнослужащая Ангелина Безотосная, проходящая там службу. "Имею за честь быть с тобой в одной бригаде", – написала она в комментариях к фото, которое опубликовал юморист.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из родных Игоря Ласточкина проживает в РФ. В настоящее время он полностью перестал общаться с этими родственниками.

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