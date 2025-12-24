Звезда 'Квартала' прокомментировала слухи о том, что работает в эскорте: туда абы кого не берут

Звезда "Женского квартала" и певица Марта Адамчук прокомментировала слухи о якобы работе в эскорте, которые периодически появляются в сети. Артистка отреагировала на сплетни с иронией и заявила, что относится к ним спокойно, ведь считает такие утверждения абсурдными.

Высказывание прозвучало во время разговора со звездным парикмахером Иваном Морозовым, который спросил певицу, какую самую смешную сплетню она слышала о себе. В ответ Адамчук без колебаний назвала именно эти слухи, которые была не против услышать.

"Сплетни, что я эскортница. Почему-то я кому-то очень понравилась. У нас девушки в "Квартале" все время говорят, что им присылают в директ какие-то чл*ны. А я говорю: "А чего мне никто ничего не присылает? Я что, не заслужила, что ли?" И тут кто-то на меня пустил такой слух. И я думаю: "О, наконец-то! Наконец-то немножечко грязи". Но я спокойно к этому отнеслась. Потому что это просто смешно", – поделилась певица.

Отдельно певица добавила, что даже в такой ситуации старается смотреть на вещи с юмором.

"Мне кажется, что туда абы кого не берут. Если посмотреть с другой стороны, то, возможно, это даже комплимент", – подытожила Адамчук.

Марта Адамчук известна как артистка "Женского квартала", в составе которого выступала с 2018 года. Также она работает как певица и автор песен. С 2017 года Адамчук является вокалисткой телешоу "Танцы со звездами". В этом году, 28 декабря, ее голос также можно будет услышать за кадром этого спецпроекта.

