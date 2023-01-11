Звезда ''Квартала'' Ханумак назвал известного ведущего ''дном'' из-за его вопроса тарологу об измене Шаманской

Актер и сценарист студии "Квартал 95" Руслан Ханумак обратился к известному украинскому телеведущему Славе Демину, который накануне спросил у таролога Людмилы Хомутовской, изменил ли юморист своей бывшей жене-блогерше Алине Шаманской. Публичное обсуждение его личной жизни не на шутку разозлило артиста.

Видео дня

Он назвал Демина, его шоу и гостей "дном". Соответствующее видео появилось в Instagram Ханумака (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В эфире "Люкс FM" ведущий традиционно задавал вопросы тарологу Людмиле Хомутовской о войне в Украине и актуальных темах в шоу-бизнесе. В частности, он поинтересовался, изменил ли Ханумак матери своего сына Алине Шаманской. Карты показали госте шоу, что измена была.

Ханумаку крайне не понравился вопрос ведущего и ответ таролога.

"Я пообещал себе больше не открывать эту тему, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Это Слава Демин и картежница. Но если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости – полное дно", – обратился к Демину артист.

Он добавил, что "лысые с бородой" так себя не ведут.

Напомним: несколько дней назад Алина Шаманская заявила, что намерена расстаться с актером и сценаристом студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Последней каплей в их отношениях стало нежелание юмориста защитить жену в публичном пространстве после скандального видео с другой блогершей.

В ответ Руслан Ханумак записал видео, где попросил не угрожать и не оскорблять его семью и друзей, а также поведал свою версию событий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Шаманская обвинила бывшего во лжи и рассказала, что ей пришлось пережить из-за того, что он во время войны жил в Америке.

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