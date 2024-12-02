Звезда 'Квартала 95' Юрий Великий впервые показал свою красавицу-жену, с которой тайно сыграл свадьбу летом

Комик-пародист и звезда "Квартала 95" Юрий Великий впервые показал и рассказал о своей жене – актрисе Алине, об отношениях с которой не было ничего известно. Юморист признался, что она каждый его концерт сидит в зале, но никто из зрителей не догадывался, что между ним и девушкой есть какая-то связь.

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Как комик рассказал в интервью шоу "Ближче до зірок", пара поженилась летом, но публично об этом не сообщала. В соцсетях Юрия Великого также нет ни одной фотографии с любимой и намека на отношения.

Супругам удалось скрыть свою любовь от публики, ведь они вместе уже больше 4 лет. Женилась пара более 4 месяцев назад, 27 июля. Однако Алина признается, что предложения не очень ждала.

"Мы просто шли к этому, и так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались: карантин, война, личные события... Но я рада, что вместе с Юрой прошла к этому", – призналась девушка.

Она также рассказала, что пытается поддерживать мужа и именно поэтому часто посещает его концерты. "Очень хотелось быть полезной где-то рядом, поддержать", – объяснила Алина свое решение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юрий Великий сделал мощную пародию на туристку из России в Крыму. Однако в этот раз она побывала на отдыхе в Судже.

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