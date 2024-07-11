Звезда культового сериала 'Альф' Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

Американский актер Бенджи Грегори, наиболее известный по роли Брайана Таннера в телесериале "Альф", умер при странных обстоятельствах. Его тело нашли в авто вместе с собакой Гансом, которая также не выжила.

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Транспорт был припаркован у здания банка в Аризоне. Тело звезды нашли еще 13 июня, но причину смерти до сих пор не установили.

Сестра Бенджи поделилась со СМИ, что у ее брата было много ментальных проблем. Среди них: депрессия, биполярное расстройство и расстройство сна, из-за которого 46-летний мужчина мог несколько дней бодрствовать.

Родные звезды имеют свою теорию по поводу смерти актера. Они считают, что 12 июня он уехал в банк и уснул в машине.

Поскольку в тот день была сильная жара, близкие Бенжи предполагают, что тепловой удар стал смертельным для водителя. Медицинская экспертиза пока не установила причин смерти, поэтому не может подтвердить эту теорию.

Бенджи в детстве снялся во многих прославившихся на весь мир шоу. Он стал звездой не только "Альфа", но и засветился в сериале "Команда А" 1983 года, "Сумеречная зона", "Ти-Джей Купер", фильме "Джек-попрыгун" и других.

Кинокарьера актера закончилась, когда Бенджи поступил в колледж Академии Искусств в Сан Франциско, Калифорния. Впоследствии он признался, что хотел бы продолжить карьеру в индустрии развлечений, но не как актер.

В 2003 году звезда сериала "Альф" поступил на службу в ВМС США, а спустя еще 3 года впервые женился. О его избраннице Сару почти ничего не известно, как и о детях актера.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 77 лет скончалась актриса сериала "Даллас" и других американских телепроектов.

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