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Звезда культового сериала "Альф" Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

Катерина Малай
Люди
2 минуты
714
Звезда культового сериала 'Альф' Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

Американский актер Бенджи Грегори, наиболее известный по роли Брайана Таннера в телесериале "Альф", умер при странных обстоятельствах. Его тело нашли в авто вместе с собакой Гансом, которая также не выжила.

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Транспорт был припаркован у здания банка в Аризоне. Тело звезды нашли еще 13 июня, но причину смерти до сих пор не установили.

Сестра Бенджи поделилась со СМИ, что у ее брата было много ментальных проблем. Среди них: депрессия, биполярное расстройство и расстройство сна, из-за которого 46-летний мужчина мог несколько дней бодрствовать.

Звезда культового сериала "Альф" Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

Родные звезды имеют свою теорию по поводу смерти актера. Они считают, что 12 июня он уехал в банк и уснул в машине.

Поскольку в тот день была сильная жара, близкие Бенжи предполагают, что тепловой удар стал смертельным для водителя. Медицинская экспертиза пока не установила причин смерти, поэтому не может подтвердить эту теорию.

Звезда культового сериала "Альф" Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

Бенджи в детстве снялся во многих прославившихся на весь мир шоу. Он стал звездой не только "Альфа", но и засветился в сериале "Команда А" 1983 года, "Сумеречная зона", "Ти-Джей Купер", фильме "Джек-попрыгун" и других.

Кинокарьера актера закончилась, когда Бенджи поступил в колледж Академии Искусств в Сан Франциско, Калифорния. Впоследствии он признался, что хотел бы продолжить карьеру в индустрии развлечений, но не как актер.

Звезда культового сериала "Альф" Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото
Звезда культового сериала "Альф" Бенджи Грегори скончался при загадочных обстоятельствах в 46 лет. Фото

В 2003 году звезда сериала "Альф" поступил на службу в ВМС США, а спустя еще 3 года впервые женился. О его избраннице Сару почти ничего не известно, как и о детях актера.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 77 лет скончалась актриса сериала "Даллас" и других американских телепроектов.

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