Звезда ''Кухни'' Назаров мощно ответил хейтерам в стихах после увольнения из театра за проукраинскую позицию. Видео

Российский актер Дмитрий Назаров, 20 лет работавший в московском театре им. А. П. Чехова, ответил хейтерам, которые позлорадствовали над его увольнением за проукраинскую позицию. Пока статьи пропагандистских СМИ пестрели саркастическими комментариями, артист написал мощное стихотворение, адресованное россиянам с рабским мышлением.

Видео дня

Он подчеркнул, что народу России нужно разрушить клетку, в которую их загнало путинское правительство, а не бросаться друг на друга. Видео, где Назаров читает поэзию, появилось на его YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ролик получил название "Новая реальность". В нем актер поразмышлял на злободневные для Российской Федерации темы – цензура, диктатура и отсутствие свободы.

Далее текст стиха на языке оригинала

"В загонах ваших свищет вьюга,

в кормушках – жалкие объедки.

А вы кусаете друг друга,

а надо грызть клыками клетки.

Покорность вбили нам по гланды

со страхом вместе зловонючим.

Я тоже выполнял команды,

к которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность,

без ботала и поводка,

дает такую многогранность,

что задыхаешься слегка", – говорится в строчках Назарова.

За сутки его поэзией насладились около 100 тыс. пользователей. Интересно, что в комментариях артиста похвалили за точность и талант его же соотечественники.

Кстати, ранее Дмитрий Назаров написал другое стихотворение с политическим подтекстом. Артист, не скрывающий своих антипутинских настроений, продекламировал на камеру авторскую басню о клопах и их предводителе.

Напомним: на днях росСМИ сообщили, что за проукраинскую позицию актера сериала "Кухня" уволили с работы в театре, как и его жену. Интересно, что сам Назаров услышал об этом уже от журналистов и фанатов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее еще одна звезда сериала "Кухня", украинская актриса Екатерина Кузнецова объяснила логику путинистов. Артистка считает, что россиянам проще требовать доказательства о зверствах оккупантов, чем поверить в происходящее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!