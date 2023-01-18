Звезда "Кухни" Назаров мощно ответил хейтерам в стихах после увольнения из театра за проукраинскую позицию. Видео
Российский актер Дмитрий Назаров, 20 лет работавший в московском театре им. А. П. Чехова, ответил хейтерам, которые позлорадствовали над его увольнением за проукраинскую позицию. Пока статьи пропагандистских СМИ пестрели саркастическими комментариями, артист написал мощное стихотворение, адресованное россиянам с рабским мышлением.
Он подчеркнул, что народу России нужно разрушить клетку, в которую их загнало путинское правительство, а не бросаться друг на друга. Видео, где Назаров читает поэзию, появилось на его YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Ролик получил название "Новая реальность". В нем актер поразмышлял на злободневные для Российской Федерации темы – цензура, диктатура и отсутствие свободы.
Далее текст стиха на языке оригинала
"В загонах ваших свищет вьюга,
в кормушках – жалкие объедки.
А вы кусаете друг друга,
а надо грызть клыками клетки.
Покорность вбили нам по гланды
со страхом вместе зловонючим.
Я тоже выполнял команды,
к которым с детства был приучен.
Но эта новая реальность,
без ботала и поводка,
дает такую многогранность,
что задыхаешься слегка", – говорится в строчках Назарова.
За сутки его поэзией насладились около 100 тыс. пользователей. Интересно, что в комментариях артиста похвалили за точность и талант его же соотечественники.
Кстати, ранее Дмитрий Назаров написал другое стихотворение с политическим подтекстом. Артист, не скрывающий своих антипутинских настроений, продекламировал на камеру авторскую басню о клопах и их предводителе.
Напомним: на днях росСМИ сообщили, что за проукраинскую позицию актера сериала "Кухня" уволили с работы в театре, как и его жену. Интересно, что сам Назаров услышал об этом уже от журналистов и фанатов.
Как писал OBOZREVATEL, ранее еще одна звезда сериала "Кухня", украинская актриса Екатерина Кузнецова объяснила логику путинистов. Артистка считает, что россиянам проще требовать доказательства о зверствах оккупантов, чем поверить в происходящее.
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