Звезду серила ''Кухня'' выгнали из театра РФ из-за критики Путина: актер отреагировал на свое ''увольнение''

Российский актер Дмитрий Назаров, который 20 лет проработал в московском театре им. А. П. Чехова, осудил полномасштабное вторжение России в Украину и призывал мир не верить пропаганде. Из-за антироссийской позиции художественный руководитель МХТ Константин Хабенский подписал приказ об увольнении знаменитости и его супруги Ольги Васильевой. По его словам, причиной этого стали громкие высказывания артиста против войны.

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Об этом идет речь в российских СМИ. Как прокомментировал сам Назаров, для него данное решение худрука стало неожиданностью, ведь никто его не поставил в известность. Хабенский без предупреждения отменил все представления с его участием.

Сообщалось, что руководитель просил актеров быть более сдержанными и не высказываться открыто о политике. Однако уговоры оказались бессмысленными, потому пришлось прибегнуть к "кардинальным мерам". Ольга Васильева также поддерживает Украину, потому вместе с мужем лишилась работы.

"Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак" – удивился актер, и на просьбу журналистов назвать причину "отставки" подчеркнул, что не имеет никакого понятия, почему так произошло.

Впервые об увольнении Назарова и Васильевой стало известно еще 13 января. До этого в Нижнем Тагиле отменили премьеру спектакля "Корень любви", в котором артист должен был исполнить главную роль. Организаторы представления подтвердили, что поводом для отмены постановки стало "недовольство жителей города по поводу высказываний актера о вторжении и мобилизации".

В добавок к критике кремлевского диктатора, Дмитрий поддержал своего коллегу Анатолия Белого, который по собственному желанию уволился из МХТ и переехал в Израиль. Он отметил – такое решение коллеги приняли все артисты труппы, и более того, никто не критиковал его за эмиграцию.

Дмитрий Назаров известен ролью шеф-повара в сериале "Кухня". Мужчина родился, и всю жизнь прожил в Москве. Сейчас он пишет стихи, в которых высмеивает действия российской власти и откровенно говорит, что его враг – пропагандист Владимир Соловьев.

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