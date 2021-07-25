Звезда 'Крепостной' о скандале с мужем-актером: у него сложный период, мне стыдно

Украинская актриса Наталья Денисенко извинилась за своего мужа актера Андрея Фединчика, который устроил дебош посреди улицы в Киеве. С ее слов, у него сейчас "сложный период".

Видео со скандалом и извинения жены опубликовал в Facebook "Киев Оперативный". Денисенко в комментариях под роликом попросила прощения за его поведение.

"Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что творил. Мне очень стыдно, что он так себя вел. Прошу отнестись с пониманием", – отметила Денисенко.

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Также актриса записал видео в сториз Instagram, где рассказала, что с ней все хорошо, но не раскрывая подробности происшествия с мужем.

"Начали сыпаться сообщения о том, что случилось. Я не могу рассказать. Но нормально, все можно решить, просто я никогда не думала, что в моей жизни будет происходить такой пи**ец. Спойлер: у меня все хорошо", – отметила она.

Наталья Денисенко – украинская актриса театра, кино и дубляжа, диктор, режиссер и телеведущая. Сняла в таких фильмах и сериалах, как "Крепостная", "Папньки", "Авантюра на двоих" и другие.

Напомним, что актер Андрей Фединчик устроил скандал посреди улицы в столице и набросился на водителя. Артист агрессивно отреагировал на замечание во время езды на самокате.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный сериал "Сваты", который ранее начали транслировать на украинском языке, снова перевели на русский. От перевода на национальный язык отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".