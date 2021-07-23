Популярный сериал 'Сваты' снова показывают на русском языке: в Украине вспыхнул скандал

Популярный сериал "Сваты", который ранее начали транслировать на украинском языке, снова перевели на русский. От перевода на национальный язык отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".

Об этом сообщили политолог Андрей Смолий и нардеп Николай Княжицкий на своих страницах в Facebook. Первый призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Смолий заявил, что уже неделю продолжаются массовые нарушения "Закона о языке" по ряду телеканалов.

"Неделю мы плюем в лицо и говорим, что это Божья роса. По закону все сериалы и фильмы должны быть на 100 % украинском языке. Но нет. Два телеканала "Украина" и "Интер" решили откровенно нарушить закон и продолжают показывать нам сериалы по Москве", – написал политолог.

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Нардеп Княжицкий также отметил, что нарушение закона о языке является "хамским вызовом к каждому украинцу".

"Вчера сериал "Сваты" вышел на украинском языке. Но сегодня опять на русском. Кто мог их наказать? Ух ты! Национальный совет! Закон нарушается! Те, кто вещает и те, кто этого не замечает. В нормальном состоянии так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это грубое испытание каждому украинцу", – подчеркнул депутат.

К слову, в Украине действует языковой закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Украинцы бурно отреагировали на такие изменения и стали активно писать в сети свои мнения по поводу этого.