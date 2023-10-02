Звезда 'Красной шапочки' Поплавская привела 'аргумент', что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ

Состоявшийся на днях в Москве концерт-шабаш в "честь воссоединения новых регионов с Россией" прошел почти незамеченным. Как ни пытались кремлевские журналисты подать событие как грандиозное, на деле даже ярые пропагандисты признали: все очень скромно.

Ура-патриотка и исполнительница одной заметной роли в кино – Красной Шапочки в одноименном фильме – Яна Поплавская посетовала в своем Telegram, что на "столь важном патриотическом мероприятии" не было "новых" патриотов. Мол, концерт вел не Дмитрий Шепелев, не пела Ани Лорак, не читал стихи Даниил Козловский и не шутил Иван Ургант.

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Поплавская пафосно поздравила подписчиков своей telegram-страницы с "годовщиной возвращения в состав России". Пропагандистка перечислила регионы и города, которые по кремлевским методичкам, "входят в состав России", – Донецк, Луганск, Херсонщина и Запорожье.

Впоследствии актриса одной роли вспомнила о концерте в Москве: "На Красной площади прошел концерт, посвященный первой годовщине этого важного события. Удивилась, что на столь важном патриотическом мероприятии не было "новых" патриотов – концерт вел не Дмитрий Шепелев, не пела Ани Лорак, не было Козловского, Урганта, которого нам обещают вернуть на ТВ".

"Могли бы прийти на площадь хотя бы как зрители, как "настоящие патриоты" своей страны. Могли бы поздравить Россию и Донбасс с этим событием. Нет, не поздравили? Странно, правда? – разошлась "Красная Шапочка". – Конечно, нам они и не были нужны, чтобы не портить праздник. Но тогда и не нужно заливать нам в уши об их преданности России, давать им работу на российском телевидении, втирать в сознание людей их имена и лица. Дайте дорогу настоящим патриотам".

Поплавская охарактеризовала кремлевский шабаш на Красной площади как "скромный праздник со слезами на глазах". И мечтательно добавила фразу из тех же методик: "Но будет наша Победа, тогда отпразднуем вовсю!"

Подписчики "Шапочки", такие же ярые ура-патриоты, как она, сыплют в комментариях: "Шепелев уехал на Донбасс спасать собак и кошек, а вот его надо сводить на Аллею Ангелов, пусть постоит и подумает, что он нагавкал против России. И поймет, зачем Россия ввела войска", "Чичерину, Вадима Самойлова и других настоящих надо пригласить на такие концерты".

Больше всего от поклонников "таланта" Поплавской досталось Ани Лорак: "Лорак, эта с*чка спела на украинском, спровоцировала, чтобы что?", "Почему Лорак принципиально и настойчиво молчит по поводу политики страны, в которой живет и поет?", "Эта барышня в Испании, где-то, она и не вспомнила о России. Жила бы себе. А нет, не понадобилась. И куда они все бегут? Конечно, к кормушке", "Только что посмотрела Никиту Михалкова в его программе Бесогон. Как раз сказал, что получил письма по поводу Лорак, написал запрос и получил ответ, что она лояльна, за подписью Пескова… Все, круг замкнулся. У этого все "напуганные патриоты" и Пугачеву рад видеть".

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын Яны Поплавской вернулся из Украины "другим человеком" : он озлобился на россиян. В 2022 году он прошел обучение в Чечне и отправился в зону боевых действий снимать кино.

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