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Звезда "Красной шапочки" Поплавская привела "аргумент", что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ

Оксана Гейдор
Люди
3 минуты
3,5 т.
Звезда 'Красной шапочки' Поплавская привела 'аргумент', что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ

Состоявшийся на днях в Москве концерт-шабаш в "честь воссоединения новых регионов с Россией" прошел почти незамеченным. Как ни пытались кремлевские журналисты подать событие как грандиозное, на деле даже ярые пропагандисты признали: все очень скромно.

Ура-патриотка и исполнительница одной заметной роли в кино – Красной Шапочки в одноименном фильме – Яна Поплавская посетовала в своем Telegram, что на "столь важном патриотическом мероприятии" не было "новых" патриотов. Мол, концерт вел не Дмитрий Шепелев, не пела Ани Лорак, не читал стихи Даниил Козловский и не шутил Иван Ургант.

Звезда "Красной шапочки" Поплавская привела "аргумент", что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ
Видео дня

Поплавская пафосно поздравила подписчиков своей telegram-страницы с "годовщиной возвращения в состав России". Пропагандистка перечислила регионы и города, которые по кремлевским методичкам, "входят в состав России", – Донецк, Луганск, Херсонщина и Запорожье.

Впоследствии актриса одной роли вспомнила о концерте в Москве: "На Красной площади прошел концерт, посвященный первой годовщине этого важного события. Удивилась, что на столь важном патриотическом мероприятии не было "новых" патриотов – концерт вел не Дмитрий Шепелев, не пела Ани Лорак, не было Козловского, Урганта, которого нам обещают вернуть на ТВ".

Звезда "Красной шапочки" Поплавская привела "аргумент", что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ

"Могли бы прийти на площадь хотя бы как зрители, как "настоящие патриоты" своей страны. Могли бы поздравить Россию и Донбасс с этим событием. Нет, не поздравили? Странно, правда? – разошлась "Красная Шапочка". – Конечно, нам они и не были нужны, чтобы не портить праздник. Но тогда и не нужно заливать нам в уши об их преданности России, давать им работу на российском телевидении, втирать в сознание людей их имена и лица. Дайте дорогу настоящим патриотам".

Звезда "Красной шапочки" Поплавская привела "аргумент", что Ани Лорак, Ургант, Козловский и Шепелев не являются патриотами РФ

Поплавская охарактеризовала кремлевский шабаш на Красной площади как "скромный праздник со слезами на глазах". И мечтательно добавила фразу из тех же методик: "Но будет наша Победа, тогда отпразднуем вовсю!"

Подписчики "Шапочки", такие же ярые ура-патриоты, как она, сыплют в комментариях: "Шепелев уехал на Донбасс спасать собак и кошек, а вот его надо сводить на Аллею Ангелов, пусть постоит и подумает, что он нагавкал против России. И поймет, зачем Россия ввела войска", "Чичерину, Вадима Самойлова и других настоящих надо пригласить на такие концерты".

Больше всего от поклонников "таланта" Поплавской досталось Ани Лорак: "Лорак, эта с*чка спела на украинском, спровоцировала, чтобы что?", "Почему Лорак принципиально и настойчиво молчит по поводу политики страны, в которой живет и поет?", "Эта барышня в Испании, где-то, она и не вспомнила о России. Жила бы себе. А нет, не понадобилась. И куда они все бегут? Конечно, к кормушке", "Только что посмотрела Никиту Михалкова в его программе Бесогон. Как раз сказал, что получил письма по поводу Лорак, написал запрос и получил ответ, что она лояльна, за подписью Пескова… Все, круг замкнулся. У этого все "напуганные патриоты" и Пугачеву рад видеть".

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын Яны Поплавской вернулся из Украины "другим человеком" : он озлобился на россиян. В 2022 году он прошел обучение в Чечне и отправился в зону боевых действий снимать кино.

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