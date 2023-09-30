В Москве прошел 'шабаш' по случаю оккупации украинских регионов: Путин 'кинул' россиян, а на ТВ его проигнорировали

Накануне в Москве состоялся "шабаш патриотов", который торжественно назвали концертом и пригласили на него карманных кремлевских артистов. Хотя от других пропагандистских мероприятий он ничем не отличался, в этом году шоу прошло неожиданно тихо. Диктатор-президент Владимир Путин на нем так и не появился, несмотря на ожидания россиян, а на ТВ вообще проигнорировали сборище с флажками.

Это может свидетельствовать о том, что тиран частично примирился с мыслью о деоккупации и пытается не напоминать народу о своих проваленных планах. РосСМИ также довольно сухо описали концерт, хотя приглашены были всероссийские звезды.

"Шабаш" продолжал два часа. На нем выступили исполнители, регулярно участвующие в подобных мероприятиях – Владимир Машков, Shaman, Александр Маршал, певица Зара, Олег и Родион Газмановы, Стас Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Николай Басков.

Видео дня

Обычно на таких концертах после "Гойды" Охлобыстина появляется Путин с очередной речью о "нацистах-сатанистах" и "загнивающем Западе", но на этот раз "патриотам" даже видео их лидера не показали. В то время он, по данным пропагандистов, был на открытии Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

Не получилось у зрителей концерта и показаться на телеэкранах. Ранее топовые провластные каналы откладывали свои кровожадные политшоу, чтобы показать "единство" РФ, а в этот раз недоступна была даже интернет-трансляция.

Судя по слабой реакции на событие, ничего нового россияне не увидели – кучка кремлевских артистов снова исполнила свой арсенал "вдохновляющих и патриотических" песен, прославляющих войну, а особенно безумный поэт зачитал стихотворение о свастике и Степане Бандере.

Иронично, что концерт проходил под лозунгом "Одна страна. Одна семья. Одна Россия", что подозрительно перекликается с девизом нацистской Германии "Один народ, один рейх, один фюрер".

Ранее OBOZREVATEL писал, что организаторы концерта в Москве свезли людей из области, принудительно заставили идти бюджетников и студентов. Исполнение роли путинского фаната оценивается в 600 рублей (225 грн).

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