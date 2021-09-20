Звезда 'Короны' расплакалась на премии 'Эмми-2021': она потеряла отца из-за COVID-19

Английская актриса, главная героиня сериала "Корона" Оливия Колман расплакалась на премии "Эмми-2021", когда заговорила об отце. Как оказалось, он скончался от COVID-19.

Колман отметила, что очень бы хотела, чтобы ее отец был рядом и видел достижения актрисы. Об этом пишет издание The Independent.

Отдавая дань уважения своему отцу, который умер во время пандемии коронавируса, Колман сказала:

"Я буду говорить быстро, потому что я плачу. Я бы хотела, чтобы мой отец был здесь, чтобы он увидел это. Я потеряла его во время пандемии коронавируса, ему бы все это точно понравилось", – заявила актриса.

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К слову, на премии "Эмми-2021" Колман получила награду "Лучшая актриса драматического сериала".

Коротко о знаменитости:

Оливия Колман – английская актриса. Лауреат премии "Оскар", четырех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и кубка Вольпи.

В середине 2018 года стало известно, что Колман заменит Клэр Фой в сериале "Корона", в котором исполнит роль королевы Елизаветы II.

В 2021 году стало известно, что Колман была номинирована в двух категориях на премию "Золотой глобус": за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "Отец", а также за лучшую женскую роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, личный тренер американской актрисы Оливии Колман раскрыл, каким образом ей удалось похудеть к церемонии "Оскара" после съемок. Ради роли королевы Анны Оливии ей пришлось набрать более 15 килограммов.