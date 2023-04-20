Звезда K-pop Мунбин умер в возрасте 25-ти лет: следствие озвучило вероятные причины

Звезда K-pop Мунбин был найден мертвым в своем доме в Сеуле, Южная Корея. Тело певца, а также актера, модели и танцора обнаружил его менеджер. Исполнителю было всего 25 лет.

Видео дня

Мунбин прославился в родной стране и далеко за ее пределами как участник бойз-бэнда Astro. О вероятных причинах его смерти сообщает Daily Mail.

Полиция предполагает, что звезда совершил самоубийство. При этом предсмертной записки в доме покойного найдено не было. Впрочем, люди из окружения певца также допускают, что тот наложил на себя руки.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и отмечают, что точную причину смерти установят после вскрытия.

В день смерти Мунбин должен был прийти на репетицию, но не сделал этого. Именно поэтому менеджер артиста отправился к нему домой, где и обнаружил его мертвым.

Сообщается, что прощание с певцом состоится 22 апреля в узком кругу его семьи, коллег и близких друзей.

Лейбл Fantagio, с которым сотрудничал Мунбин, сообщил, что исполнитель "неожиданно покинул наш мир и стал звездой на небе". В мае должен был состояться тур группы Astro, который пришлось отменить. А последний концерт с участием ныне покойного певца состоялся с в Бангкоке 8 апреля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 67 лет скончался известный украинский актер Александр Якимчук. Народный артист Украины много лет был звездой Волынского областного музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!