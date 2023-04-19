В 67 лет скончался народный артист Украины Александр Якимчук

В 67 лет скончался известный украинский актер Александр Якимчук. Народный артист Украины много лет был звездой Волынского областного музыкально драматичного театра имени Тараса Шевченко.

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Причиной послужила болезнь, с которой талантливый актер боролся в последнее время. Об этом его внучка София рассказала журналистам "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В театре артист играл с юных лет. По словам его коллег, Александру Якимчуку удавалось одинаково удачно играть как простаков, так и королей. Впоследствии он попробовал себя в роли режиссера и писал свои произведения.

Прощание с Александром Якимчуком состоится сегодня, 19 апреля, в 10 утра в фойе театра. Панихида начнется в 11 часов, а выезд на кладбище – в 12 часов.

Звезда театра родился в Омске в 1955 году, но с 1963 года Александр Якимчук жил в Луцке, где получил образование. Свою театральную деятельность он начал с вакансии монтировщика декораций.

После службы в рядах Советской армии начал практиковать актерскую деятельность на сцене. В 1990 году Якимчук удостоился звания заслуженного артиста Украины, а в 2005 году стал народным артистом Украины.

За свою карьеру актер сыграл около 150 ролей, рассказали его коллеги. Иногда он также участвовал в съемке полнометражных фильмов. Правда, воплощал только эпизодические роли.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 17 апреля погиб известный украинский музыкант Андрей Касенюк. Он был гитаристом и командиром отделения артразведки по направлению Лисичанск – Кременная.

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