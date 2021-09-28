Звезда 'Игры престолов' продала дом за 15 млн долларов: как он выглядит изнутри. Фото

Звездная пара певца Джо Джонаса и звезды сериала "Игра престолов" Софи Тернер продала свой дом в Лос-Анджелесе почти за 15 млн долларов. Знаменитости выложили его на продажу еще в июне, но до сих пор не находилось подходящего покупателя.

Об этом рассказывает издание Architecturaldigest, демонстрируя фотографии шикарного поместья. Супруги купили его почти сразу после строительства в 2019 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Современный дом, спроектированный архитектором Джеем Омаром, имеет 10 спален и 11 ванных комнат, разбросанных в основном и гостевом помещениях. По соседству живут брат Джонаса Ник со своей женой Прянкой Чопрой.

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На территории есть бассейн, гараж на 4 машины, место для просмотра фильмов с проектора, тренажерный зал и даже спа-центр. Здание оснащено расширенной системой охраны, объемного звучания и столом для диджея.

Факты о звездах:

Пара познакомилась на MTV EMA 2016;

Впервые на красной дорожке они появились только в октябре 2018 - на показе Louis Vuitton в Париже;

Софи и Джо были помолвлены более полутора лет, поэтому свадьба в Лас-Вегасе в мае 2019 была для их поклонников долгожданным событием.

В июле 2020 Софи и Джо стали родителями – у пары родилась дочь, которую назвали Уилл.

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