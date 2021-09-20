Остапчук с женой показали свой новый дом в элитном поселке под Киевом. Фото

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина приобрели большой дом под Киевом. Двухэтажное жилье расположено в одном из элитных коттеджных городков.

Дом сделан из красного кирпича и имеет панорамные окна. Соответствующие фото Остапчуки опубликовали на своих страницах в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На данный момент жилье находится на стадии строительства и совсем скоро звездная пара сможет въехать в него.

"У нас будет дом! Да, такая долгожданная для нас новость. У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юху", – написал телеведущий.

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Супруга шоумена Кристина также поделилась радостным событием с подписчиками и отметила, что очень счастлива.

"Мы строим дом! Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнездышко! Я счастлива!" – написала жена Остапчука.

Коротко о знаменитости:

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".

Телеведущий расстался с первой женой Еленой после 12 лет брака в августе 2019-го. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. В 2020 году Остапчук познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. Он сделал ей предложение 19 августа 2020 года в Стамбуле. 15 октября 2020 года пара поженилась.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Остапчук признался, что он со своей новой возлюбленной не против стать родителями. По его словам, пара уже серьезно обсуждала это, но еще не планировала.