Звезда ''Хэллоуин убивает'' Джейми Ли Кёртис осудила российский терроризм в Днепре: это одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кёртис, прославившаяся ролями в фильмах ужасов, таких как "Хэллоуин убивает", встала на сторону Украины в кровавой войне с Россией. Хотя и спустя почти две недели, но звезда отреагировала на террористический ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре.

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В своем Instagram, насчитывающем почти 5 млн. подписчиков, актриса показала последствия российского обстрела. В комментариях ее поблагодарили украинцы и неравнодушные фолловеры из других стран (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джейми Ли Кёртис напомнила об обманчивом спокойствии во время войны.

"Несмотря на постоянную опасность войны, жизнь в Украине порой протекает почти нормально. Но вдруг все меняется, как это произошло в Днепре, после того, как ракета попала в жилой комплекс. Погибли 46 человек, в том числе шесть детей, и 80 получили ранения" . Это была одна из самых смертоносных одиночных атак на гражданское население с первых недель войны", – написала знаменитость.

Она опубликовала фотографии семейной пары, которая была госпитализирована с многочисленными ранениями после взрыва ракеты. Супруги были на кухне, когда в их лица полетели стекла из окон.

На другом фото актриса показала похороны днепрянки, проходившей мимо дома. Остальные кадры были сделаны во время разбора завалов, спасательной операции и уборки. Все фотографии мощно передали трагедию неравнодушным людям во всем мире.

Напомним: днем 14 января Россия совершила очередную массированную атаку с воздуха. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежавшие на земле тонны завалов.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины уже установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

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