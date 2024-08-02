Звезда 'Х-Фактора' обвинил Киркорова в притязаниях: певцу тогда было 15 лет

Участник шоу "Х-Фактор 4" и "Голос країни-11", украинский певец Никита Ломакин раскрыл неожиданные детали знакомства с путинистом Филиппом Киркоровым, которое состоялось в 2013 году. По словам исполнителя, тогда россиянин пытался склонить его к сексуальной связи. На тот момент Ломакину было 15 лет.

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Об этом знаменитость рассказал на своей Instagram-странице. Как отметил певец, он познакомился с Киркоровым во время съемок "Х-Фактора". Более того, "король" российской эстрады сам подошел к Ломакину, предложив сотрудничество и пообещав юноше успешное будущее. В результате разговора они договорились о встрече на предстоящем концерте россиянина в Ялте.

Впоследствии, по приезду в Симферополь, Никите позвонила по телефону директор творческой студии, где учился певец. Услышав о встрече с Киркоровым, собеседница открыла Ломакину глаза. "Она мне говорит: "Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил". И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: "Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали накаченным какой-то фигней в халате из его гостиницы. Едва успели", – вспомнил диалог артист.

Молодой исполнитель, воспользовавшись советом начальницы, сообщил путинисту, что на встрече он будет не один, а с друзьями. Однако Киркорову присутствие посторонних людей не устроило: "Никита, извини, но твои друзья не смогут пойти с нами на встречу. Это наша встреча один на один". Директор россиянина предложил Ломакину встретиться со звездой в отеле, посетив его вместе с матерью. Тогда встреча прошла обычным образом.

Через некоторое время юноше позвонил по телефону "товарищ"-россиянин и узнал, что Никита собирает деньги на клип. "Он говорит: "Ладно, сразу ближе к делу, ты очень талантливый парень, конечно, но знай, что путь артиста очень сложен и самостоятельно его, в твоем случае, не пройти. Как только ты столкнешься с какой-то сложностью, знай, что у тебя всегда есть тяжелая артиллерия. Ну, ты понимаешь, о чем я. Поэтому, звони". И бросил трубку", – рассказал украинец. Он также отметил, что один из членов жюри "Х-Фактора" Сергей Соседов помогал Киркорову соблазнить 15-летнего исполнителя.

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