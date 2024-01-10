'Когда летят ракеты на твоих родителей...' Катя Кузнецова назвала единственную российскую актрису, поддержавшую ее решение вернуться в Украину

Актриса родом из Киева Екатерина Кузнецова, которую зрители помнят по роли официантки Саши в российском сериале "Кухня", призналась, что ее стремление оборвать связи с РФ после начала полномасштабной войны почти никто из коллег не поддержал. Только одна знакомая искренне сочувствовала украинке.

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Кузнецова долгие годы строила карьеру в России, потому там у нее оставались личные вещи и животные. Однако сама звезда 24 февраля 2022 года была в отпуске в Испании. Об этом она рассказала в интервью "И грянул Грэм".

"Мы с родителями это обсуждали в октябре, ноябре, декабре... У меня не стоял вопрос вообще. Единственная проблема, с которой я столкнулась, мне нужно было забрать вещи, потому что у меня там были документы, два кота. У меня на то время не было подписано никаких контрактов. Команда сначала вошла в положение, потому что я написала письмо, где подробно изложила свою позицию", – рассказала украинка.

По ее словам, съемочная команда сериала "Вампиры средней полосы" сначала надеялась, что боевые действия затихнут быстро, и даже обещала ждать главную героиню. Сама она о продолжении работы не задумывалась.

"Я вообще не думала о кино. Меня многие спрашивают, но когда ракеты летят в твою страну, на твоих родителей, ты не задумываешься о том, правильно поступаешь или нет. Меня никто особо не поддерживал. Единственный человек, который был со мной долго на связи – это Оля Медынич", – поделилась Екатерина Кузнецова.

Украинка призналась, что звезда сериала "Светофор" и других проявляла эмпатию и интересовалась жизнью коллеги еще некоторое время после переезда. Продюсеры также якобы вошли в положение знаменитости.

Как писал OBOZ.UA, ранее отец актрисы, легенда клуба "Динамо" Олег Кузнецов рассказывал, что его дочь отказывалась уезжать в РФ после начала полномасштабной войны, хотя ей предлагали там главные роли. По словам спортсмена, Екатерине звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко – уговаривали актрису вернуться, а та в ответ их посылала.

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