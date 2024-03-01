Барабанщик Twenty one Pilots в новом клипе появился в бандане с надписью 'Факелоносець': что связывает его с Украиной

Барабанщик группы Twenty one Pilots Джош Дан в новом клипе на песню "Overcompensate" появился с банданой на шее с надписью "Факелоносец" на украинском языке. За 14 часов видео собрало около двух миллионов просмотров и более 25 тысяч комментариев.

Как можно догадаться, многие из них были написаны украинцами и содержали благодарность. Ролик на YouTube уже попал в тренды многих стран. Что комично, фанатеют от него и россияне.

Они даже предположили, что надпись была вышита на русском языке, недосмотрев букву "ь" в конце слова. Однако украинцы быстро поставили на место жителей РФ, вновь ищущих поддержку там, где ее нет.

Следует объяснить, что Джош Дан мог вполне сознательно выбрать аксессуар с украинской надписью и даже знать значение этого слова, потому что в свое время барабанщик жил и учился в Украине.

В 2018 году на канале звезд вышел клип на песню Nico And The Niners, снятый в стенах университета имени Тараса Шевченко. Снимая бэкстейдж, барабанщик рассказал, что учился в Украине, хотя не понимал украинского языка.

Twenty one Pilots тоже не раз поддерживали украинцев и выступали в столице.

В 2022 году артисты отменили концерт в Москве, публично заявив, что они поддерживают Украину в войне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская встретилась с королевой-консортом Великобритании Камиллой, чтобы поблагодарить за стойкую и последовательную поддержку украинцев в войне с российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!